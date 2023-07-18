Острів Балі запровадить туристичний податок у розмірі 150 000 рупій (це близько 10 доларів) для "‎захисту природи і культури". Цю суму будуть стягувати з кожного іноземця при в'їзді.

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10 доларів з кожного іноземця за в'їзд на Балі

Нові правила вводять з 2024 року, заявив губернатор Балі Ваян Костер. Туристичний збір потрібно буде сплачувати в аеропорту в місцевій валюті – індонезійській рупії. Доходи від податку хочуть використати на створення інфраструктури та збереження культури райського острова.

Завдяки своїй культурі, Балі став важливим світовим напрямком туризму. Природа зробила позитивний внесок у розвиток Балі, але, з іншого боку, вона зазнала негативного впливу туристів,

– зазначив губернатор Балі Ваян Костер.

У червні він оголосив про своє рішення боротися з непристойною поведінкою іноземців.

Острів проти невихованих гостей

Протягом останніх кількох місяців місцева влада ввела низку заборон для туристів. З цікавого: не можна фотографуватися оголеними у святих місцях і лаяти владу у соцмережах. Також заборонено підійматися на священні гори, дозволяють лише під час спеціальних церемоній. За порушення загрожує депортація.

Влада намагається змусити туристів поважати культуру Балі / Фото Pexels

Оренду мотоциклів та скутерів для туристів на Балі обмежили частково. Тепер заборонено брати байки у власників гостьових будинків та просто знайомих на острові. Орендувати транспорт дозволено тільки у офіційних туристичних та транспортних представників.

Влада Балі взагалі хоче обмежити масовий туризм на 100 років. Наразі обговорюють можливість запровадити квоти на в'їзд на найближче століття. Причиною для цього стало різке збільшення правопорушень за участю туристів на острові за останній рік. Більшість порушників – росіяни.