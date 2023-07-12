Турист-підліток осквернив стародавній японський храм
За даними місцевої поліції, храм восьмого століття був пошкоджений канадським туристом-підлітком. Зловмисника вже опитали.
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Колона, на якій турист вирізав слово "Юліан" є частиною "Золотого залу" храму, який вважається класичним зразком ранньої японської буддійської архітектури й визнаний національним надбанням. Колони підтримують дах будівлі.
Японський турист, який у той час також відвідував це місце, побачив, як хлопчик псує колону, і попередив персонал храму. Пізніше підлітка допитали за підозрою в порушенні японського закону про захист культурних цінностей.
Хлопчик визнав свій вчинок і сказав, що це було зроблено не з наміром завдати шкоди японській культурі. Зараз він зі своїми батьками, які були з ним під час інциденту,
– сказав представник поліції.
Чернець у храмі заявив, що існує стурбованість у повторені такого випадку. За його словами, навіть, якщо це було зроблено без злого наміру, – прикро і сумно.
Зазначається, що в 2015 році кілька японських храмів і святинь в шести префектурах, в тому числі в Нарі, зазнали вандалізму в результаті серії подібних інцидентів. У багатьох випадках цілями були об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та національні пам'ятки. Було виявлено, що будівлі в постраждалих місцях були залиті маслоподібною рідиною.
Що відомо про цей храм?
Стародавній буддійський храмовий комплекс є частиною об'єкта Всесвітньої спадщини ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), відомого як пам'ятники стародавньої Нари, які розташовані в сучасному місті.
Храм Тосьодайдзі / Фото thestar.com
Цей об'єкт включає 8 частин:
- п'ять буддистських храмових комплексів, включаючи Тосьодайдзі;
- археологічні розкопки палацу Нара;
- Синтоїстський храм та первісний ліс Касугаяма.
Ці стародавні місця проливають світло на критичний період культурного та політичного розвитку Японії, коли, за даними ЮНЕСКО, Нара була столицею з 710 по 784 рік.
В описі ЮНЕСКО цього об'єкта спадщини мовиться про те, що у цей період структура національного уряду була укріплена, і Нара процвітала, ставши джерелом японської культури.