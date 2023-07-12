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Колона, на якій турист вирізав слово "Юліан" є частиною "Золотого залу" храму, який вважається класичним зразком ранньої японської буддійської архітектури й визнаний національним надбанням. Колони підтримують дах будівлі.

Японський турист, який у той час також відвідував це місце, побачив, як хлопчик псує колону, і попередив персонал храму. Пізніше підлітка допитали за підозрою в порушенні японського закону про захист культурних цінностей.

Хлопчик визнав свій вчинок і сказав, що це було зроблено не з наміром завдати шкоди японській культурі. Зараз він зі своїми батьками, які були з ним під час інциденту,

– сказав представник поліції.

Чернець у храмі заявив, що існує стурбованість у повторені такого випадку. За його словами, навіть, якщо це було зроблено без злого наміру, – прикро і сумно.

Зазначається, що в 2015 році кілька японських храмів і святинь в шести префектурах, в тому числі в Нарі, зазнали вандалізму в результаті серії подібних інцидентів. У багатьох випадках цілями були об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та національні пам'ятки. Було виявлено, що будівлі в постраждалих місцях були залиті маслоподібною рідиною.

Що відомо про цей храм?