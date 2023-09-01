Навчатися за кордоном буде легше: уряд кардинально зменшив навантаження на школярів

Кабмін змінив систему навчання для українських учнів за кордоном. Як саме зменшать навантаження на дітей, пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання уряду прем'єр заявив, що навчальний процес для дітей, які зараз перебувають за кордоном, змінює формат. Затверджена освітня програма, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Це має значно зменшити навантаження на українських школярів за кордоном.

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Що саме зміниться для школярів

Українська влада, за словами Дениса Шмигаля, робить все можливе, щоб не дати дітям втратити зв'язок з українським освітнім простором. На його думку, рішення переглянути навчальну програму є однією із важливих передумов для повернення школярів та їхніх батьків додому.

Уряд ухвалив рішення про переформатування освітнього процесу для дітей, які зараз не в Україні. Затвердили типову освітню програму, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту. Це 6 – 8 годин на тиждень,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що оцінки з математики чи природничих наук будуть зараховані від школи, у якій діти зараз навчаються за кордоном. Їх просто продублюють.

Школярі, які тимчасово навчаються за кордоном, мають подвійне навантаження: потрібно відвідувати закордонну школу і додатково займатися за українською програмою онлайн. Тому уряд України вирішив хоч трохи полегшити навчальний процес для них, залишивши лише українознавчі предмети.

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