Во время заседания правительства премьер заявил, что учебный процесс для детей, находящихся сейчас за границей, меняет формат. Утверждена образовательная программа, предусматривающая изучение только предметов украиноведческого компонента. Это должно значительно снизить нагрузку на украинских школьников за рубежом.

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Что именно изменится для школьников

Украинские власти, по словам Дениса Шмыгаля, делают все возможное, чтобы не дать детям потерять связь с украинским образовательным пространством. По его мнению, решение пересмотра учебной программы является одной из важных предпосылок для возвращения школьников и их родителей домой.

Правительство приняло решение о переформатировании образовательного процесса для детей, которые сейчас не в Украине. Утвердили образовательную программу, которая предполагает изучение только предметов украиноведческого компонента. Это 6 – 8 часов в неделю,

– заявил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что оценки по математике или естественным наукам будут зачислены от школы, в которой дети сейчас учатся за границей. Их просто продублируют.

Школьники, временно обучающиеся за границей, получают двойную нагрузку: нужно посещать зарубежную школу и дополнительно заниматься по украинской программе онлайн. Поэтому правительство Украины решило хоть немного облегчить учебный процесс для них, оставив лишь украиноведческие предметы.

Как живется за границей украинским школьникам, что им предлагают в разных странах Европы, в каких государствах ЕС учиться сложнее всего – ответы на все эти вопросы ищите в этом материале.