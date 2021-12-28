Нагадування про обмеження: які карантинні правила діють на зимові свята в Італії

Святковий період – не привід нехтувати заходами безпеки для протидії поширенню COVID-19. А у зв'язку з розповсюдженням штаму Омікрон у багатьох європейських країнах на святковий період посилили карантинні обмеження. Зокрема, нові правила поведінки під час пандемії нещодавно погодили в Італії.

Деякі правила поширюються лише на час різдвяно-новорічних свят. Інші будуть діяти протягом тривалого часу.

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Карантинні правила в Італії

Маски перш за все

В Італії тимчасово повернули правило щодо обов'язкового носіння масок та респіраторів на відкритому повітрі. Це стосується всіх жителів, навіть районів, які розміщені у безпечній зоні.

Також до кінця режиму надзвичайного стану маски та респіратори треба одягати у будь-якому громадському транспорті, кінотеатрах, театрах, залах з живою музикою та інших місцях з великим скупченням людей. Також у цих місцях заборонено вживання їжі та напоїв.

Green Pass та Super Green Pass

"Зелений паспорт", як і маска, зараз обов'язковий для проїзду у громадському транспорті. А з 1 лютого 2022 року термін дії Green Pass в Італії скоротять з 9 до 6 місяців.

Super Green Pass на період зимових свят стає обов'язковим у приміщеннях усіх закладах громадського харчування, навіть за барною стійкою. Також лише з ним дозволено відвідувати будинки для літніх людей та хоспіси.

, раніше ми писали про те, що означає Super Green Pass , у чому полягають його відмінності та кому потрібен цей документ.

З 30 грудня заходити у музеї й місця культури, басейни, тренажерні та спортивні зали, спа-центри, соціальні та рекреаційні центри та зали азартних ігор дозволено лише тим жителям, які є вакцинованими або нещодавно одужали від коронавірусу.

Третя доза вакцини

Термін введення третьої дози вакцини проти коронавірусу скоротили з 5 до 4 місяців після завершення циклу первинної вакцинації.

Крім того, з наступного року продовжать проведення вакцинації в аптеках.

Вечірки

До 31 січня заборонено організовувати вечірки, які передбачають велику кількість учасників. Це стосується навіть тих заходів, які проводяться просто неба.

Також до 31 січня 2022 року танцювальні зали та дискотеки залишаються закритими.

Перевірки у навчальних закладах

Учнів шкіл регулярно перевірятимуть на перенесення SARS-CoV-2 за допомогою відповідного тестування.

Перевірки мандрівників

Прикордонні служби в аеропортах та інших місцях, де відбувається перетин італійського кордону, будуть проводити вибіркові перевірки за допомогою антигенних або молекулярних тестів тих людей, які прибувають до Італії. Якщо перевірка покаже наявність вірусу в мандрівника, то його зобов'яжуть відбути десятиденну самоізоляцію.

COVID-19 в Італії

За час пандемії в Італії було зафіксовано близько 5,68 мільйона випадків коронавірусу.

Понад 137 тисяч жителів країни померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

Приблизно 75% населення отримали два щеплення проти коронавірусу. Всього було введено 109 мільйонів доз вакцин.

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