Австрійцям радять не нехтувати правилами безпеки у період різдвяно-новорічних свят. Карантинні обмеження після Різдва у країні мають стати жорсткішими. Їх запропонували експерти комісії GECKO та одноголосно підтримали уряд та влада земель.
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Детальніше про карантинні обмеження в Австрії
У країні посилять комендантську годину. Ресторани мають зачинитися 27 грудня о 22.00. Це нове правило поширюється на новорічну ніч. Таким чином жителі Австрії не зможуть святкувати її у людних закладах. Населенню загалом рекомендують утриматися від пишного зустрічання Нового року. Про це висловилася Катаріна Райх, головна лікарка з GECKO, після кризового саміту у Федеральній канцелярії.
Ми категорично не радимо широко зустрічати Новий рік. Зустрічайтеся з людьми, які були вакциновані, проходьте тестування, святкуйте у невеликому безпечному колі. Комендантська година напередодні Нового року о 22:00 – це важливий сигнал, який дає зрозуміти, що зараз не час святкувати,
– сказала Катаріна Райх.
Окрім того, будуть діяти певні обмеження стосовно проведення заходів у закритих приміщеннях. Для груп до 25 осіб потрібні докази отримання двох доз вакцини проти COVID-19. При проведенні подій на 500 осіб усі гості повинні мати фіксоване місце. Для заходів на 1 000 осіб всі учасники, окрім двох щеплень, повинні також мати при собі негативні результати ПЛР-тестів. І лише ті, хто були вакциновані тричі та мають негативні результати ПЛР-тестів, можуть брати участь у подіях, де кількість запрошень становить 2 000 і більше осіб.
Також з 25 грудня повинні відбувати обов'язковий карантин всі, хто прибув із таких країн:
- Великої Британії;
- Норвегії;
- Данії;
- Нідерландів.
При цьому останнє обмеження не стосується людей, які вже отримали бустерну дозу вакцини та можуть підтвердити те, що вони не несуть небезпеки поширення вірусу, негативним ПЛР-тестом.
Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон
- Всесвітня організація охорони здоров'я визнала штам Омікрон таким, що "що викликає занепокоєння".
- У ВООЗ зазначили, що цей варіант має велику кількість мутацій і є дуже заразним.
- Також експерти припускають, що Омікрон може бути стійкішим до вакцин.
Коронавірус в Австрії
- З початку пандемії в Австрії було зафіксовано 1,26 мільйона випадків коронавірусу.
- Померли від ускладнень, спричинених COVID-19, понад 13,6 тисячі людей.
- Дві дози вакцини від коронавірусу у країні отримали майже 72% населення.
- Всього введено 16,2 мільйона доз препаратів проти COVID-19.