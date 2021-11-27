Новий документ буде діяти з 6 грудня 2021 року по 15 січня наступного року. За потреби його актуальність продовжать.

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Кому потрібен Super Green Pass

Super Green Pass в Італії будуть видавати лише вакцинованим і тим, хто нещодавно переніс коронавірусну інфекцію. Тривалість сертифікату буде становити 9 місяців.

Чинна зараз перепустка (тобто, Green Pass) буде передбачена для невакцинованих осіб з негативними результатами ПЛР-тестів. Green Pass знадобиться для користування громадським транспортом, відвідування роботи в офісі та готелів.

Уряд має намір запровадити Super Green Pass насамперед в мало охоплених COVID-19 частинах Італії. Таким чином італійська влада хоче захистити відносно вільні від коронавірусу зони в країні від нової хвилі захворювання. З Super Green Pass жителі зможуть відвідувати концерти, вистави та інші публічні заходи, а також перебувати в приміщеннях ресторанів, барів і нічних клубів.

Інші заходи для перешкоджання поширенню COVID-19 в Італії

З 15 грудня в Італії вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою для військових, поліцейських та адміністративного персоналу у сфері охорони здоров'я.

Крім того, для медичного персоналу обов'язковою стане третя доза вакцини.

Коронавірус в Італії