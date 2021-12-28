Некоторые правила распространяются только на время рождественско-новогодних праздников. Остальные будут действовать в течение длительного времени.

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Карантинные правила в Италии

Маски прежде всего

В Италии временно вернули правило об обязательном ношении масок и респираторов на открытом воздухе. Это касается всех жителей, даже районов, которые находятся в безопасной зоне.

Также до конца режима чрезвычайного положения маски и респираторы следует одевать в любом общественном транспорте, кинотеатрах, театрах, залах с живой музыкой и других местах с большим скоплением людей. Также в этих местах запрещено употребление пищи и напитков.

Green Pass та Super Green Pass

"Зеленый паспорт", как и маска, сейчас обязателен для проезда в общественном транспорте. А с 1 февраля 2022 года срок действия Green Pass в Италии сократят с 9 до 6 месяцев .

Super Green Pass на период зимних праздников становится обязательным в помещениях всех заведениях общепита, даже за барной стойкой. Также только с ним разрешено посещать дома престарелых и хосписы.

Кстати , раньше мы писали о том, что означает Super Green Pass , в чем заключаются его отличия и кому нужен этот документ.

С 30 декабря заходить в музеи и места культуры, бассейны, тренажерные и спортивные залы, спа-центры, социальные и рекреационные центры и залы азартных игр разрешено только тем жителям, которые вакцинированы или недавно выздоровели от коронавируса.

Третья доза вакцины

Срок введения третьей дозы вакцины против коронавируса сократили с 5 до 4 мес после завершения цикла первичной вакцинации.

Кроме того, со следующего года продолжат проведение вакцинации в аптеках.

Вечеринки

До 31 января запрещено организовывать вечеринки, предполагающие большое количество участников. Это касается даже тех мероприятий, которые проводятся под открытым небом.

Также до 31 января 2022 года танцевальные залы и дискотеки остаются закрытыми.

Проверки в учебных заведениях

Учащихся школ будут регулярно проверять на перенос SARS-CoV-2 с помощью соответствующего тестирования.

Проверки путешественников

Пограничные службы в аэропортах и ​​других местах, где происходит пересечение итальянской границы, будут проводить выборочные проверки с помощью антигенных или молекулярных тестов прибывающих в Италию людей. Если проверка покажет наличие вируса у путешественника, его обяжут отбыть десятидневную самоизоляцию .

Кроме того , в Австрии усилили карантинные ограничения после Рождества.

COVID-19 в Италии

За время пандемии в Италии было зафиксировано около 5,68 миллиона случаев заболевания коронавирусом.

Более 137 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Приблизительно 75% населения получили две прививки против коронавируса. Всего было введено 109 млн доз вакцин.