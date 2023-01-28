Польські музеї про Другу світову війну, які можна відвідати онлайн: 5 віртуальних екскурсій

Сімейні подорожі це не лише гарна нагода весело провести час разом, а й можливість досліджувати світ та пізнавати щось нове. Часто туристи навідуються до музеїв тої країни, до якої приїхали. Але якщо ви не маєте змоги відправитися в бажану мандрівку за кордон, на допомогу приходять сучасні технології.

То як щодо віртуальних екскурсій закордонними музеями? Так, раніше ми уже розповідали про відомі галереї, музеї, виставки та інші локації Польщі, які можна відвідати онлайн.

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І сьогодні продовжуємо ділитися ідеями, куди ж "сходити", не встаючи з улюбленого дивана. Щоправда, на цей раз приділимо більше уваги темі Другої світової війни. Тож зберігайте невелику добірку польських музеїв, експозиції яких пов'язані з цим історичним періодом

Музеї Польщі, які розповідають про Другу світову війну:

5 віртуальних екскурсій

Аушвіц II Біркенау

Аушвіц – місце, яке стало символом Голокосту. В колишньому німецькому концтаборі в місті Освенцім загинуло близько 1,1 мільйона осіб, 90% з яких були єврейського походження. Відвідати всі куточки величезного за площею Аушвіц-Біркенау можна за посиланням. Екскурсія супроводжується польським і англійським текстом, з якого можна більше дізнатися про історію цього місця.

Аушвіц II Біркенау / Фото britannica

Музей концентраційного табору Штутгоф

Біля Ґданська, майже на узбережжі Балтійського моря, був розташований концтабір Штуттгоф. Він проіснував найдовше серед усіх концтаборів Третього рейху на окупованих східних землях. Віртуальна екскурсія дозволяє побувати в різних частинах табору та побачити залізничну станцію, на яку нацисти привозили нових в’язнів.

Концтабір Штуттгоф / Фото tymrazem

Музей Варшавського повстання

Музей Варшавського повстання детально розповідає про боротьбу і повсякденне життя варшав’ян під час повстання 1944 року проти нацистської окупації. Екскурсія доступна за лінком.

Музей Варшавського повстання / Фото wyborcza

Музей Треблінка

Музей Треблінка відкрили на місці таборів Треблінка-1 та Треблінка-2. У часи Другої світової там загинуло щонайменше 800 тисяч людей. До речі, саме в Треблінці, за деякими свідченнями, служив охоронцем українець Іван Дем’янюк, про якого Netflix зняв документальний серіал The Devil Next Door.

Музей Треблінка / Фото muzeum-treblinka

Підземний комплекс Третього рейху Riese

Не виходячи з дому, можна також побувати в таємному підземному комплексі Третього рейху під кодовою назвою Riese, який німці будували в горах поблизу Вроцлава. Під землею схована ціла мережа тунелів, бункерів і залів. Є різні припущення щодо призначення проєкту. Одне з найпопулярніших: тут мала бути штаб-квартира Адольфа Гітлера. Зараз тут розташований музей Валімські штольні.

Підземний комплекс Третього рейху Riese / Фото walbrzych.naszemiasto