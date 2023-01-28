Так как насчет виртуальных экскурсий по зарубежным музеям? Так, раньше мы уже рассказывали об известных галереях, музеях, выставках и других локации Польши, которые можно посетить онлайн.

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И сегодня продолжаем делиться идеями, куда же "сходить", не вставая с любимого дивана. Правда, в этот раз уделим больше внимания теме Второй мировой войны. Так что сохраняйте небольшую подборку польских музеев, экспозиции которых связаны с этим историческим периодом

Музеи Польши, рассказывающие о Второй мировой войне:

5 виртуальных экскурсий

Аушвиц II Биркенау

Аушвиц – место, ставшее символом Холокоста. В бывшем немецком концлагере в Освенциме погибли около 1,1 миллиона человек, 90% из которых были еврейского происхождения. Посетить все уголки огромного по площади Аушвиц-Биркенау можно по ссылке. Экскурсия сопровождается польским и английским текстом, из которого можно узнать об истории этого места.

Аушвиц II Биркенау / Фото britannica

Музей концентрационного лагеря Штутгоф

У Гданьска, почти на побережье Балтийского моря, был расположен концлагерь Штуттгоф. Он просуществовал дольше всех концлагерей Третьего рейха на оккупированных восточных землях. Виртуальная экскурсия позволяет побывать в разных частях лагеря и увидеть железнодорожную станцию, на которую нацисты привозили новых заключённых.

Концлагерь Штуттгоф / Фото timrazem

Музей Варшавского восстания

Музей Варшавского восстания подробно рассказывает о борьбе и повседневной жизни варшавян во время восстания 1944 против нацистской оккупации. Экскурсия доступна по линку.

Музей Варшавского восстания / Фото wyborcza

Музей Треблинка

Музей Треблинка открыли на месте лагерей Треблинка-1 и Треблинка-2. Во время Второй мировой войны там погибли не менее 800 тысяч человек. Кстати, именно в Треблинке, по некоторым показаниям, служил телохранителем украинец Иван Демьянюк, о котором Netflix снял документальный сериал The Devil Next Door.

Музей Треблинка / Фото muzeum-treblinka

Подземный комплекс Третьего рейха Riese

Не выходя из дома можно также побывать в тайном подземном комплексе Третьего рейха под кодовым названием Riese, который немцы строили в горах близ Вроцлава. Под землей скрыта целая сеть тоннелей, бункеров и залов. Есть разные предположения о назначении проекта. Одно из самых популярных: здесь должна быть штаб-квартира Адольфа Гитлера. Сейчас здесь расположен музей Валимские штольни.

Подземный комплекс Третьего рейха Riese / Фото walbrzych.naszemiasto