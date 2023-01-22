Тож продовжуємо ділитися ідеями для лінивих вихідних. Відтак, якщо прогулянці не сприяє погода, можна запланувати онлайн-"похід" в один із відомих музеїв світу. Раніше ми уже розповідали про кілька цікавих локацій Польщі, які можна відвідати, сидячи на дивані. Сьогодні ж доповнимо ці добірки ще трьома гідними варіантами віртуальних екскурсій.

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Відомі музеї Польщі, які можна відвідати віртуально

Музей польської авіації

Музей польської авіації входить до списку десяти найкращих авіамузеїв світу за версією CNN. Тут представлено понад 240 літаків, планерів, вертольотів, понад 140 авіаційних двигунів та ракет. На сайті музею є детальна віртуальна екскурсія по безлічі експозицій. Однією з них є "Крила великої війни", де можна побачити багату колекцію літаків часів Першої світової війни або виставку літаків НАТО.

Музей польської авіації / Фото malopolska

Валімські штольні

У 1943 році нацистська Німеччина вирішує побудувати в районі Сов'я Гор наймасштабніший в історії підземний комплекс під назвою Riese (німецькою це означає "гігант"). Роботи проходили на схилах гір, на площі кілька десятків квадратних кілометрів. В одній із частин проєкту зараз розташований музей Валимські штольні.

Валімські штольні / Фото szlakpodziemi

Європейський центр солідарності

Біля входу на Гданську судноверф (польське підприємство машинобудівної промисловості) сьогодні розташовується Європейський центр солідарності. Він присвячений легендарній профспілці "Солідарність" та її боротьбі з комуністичною владою. Центр розповідає про ті події в інтерактивному стилі за допомогою сучасних технологій.

Європейський центр солідарності / Фото polityka