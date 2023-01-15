І в Польщі також є чимало локацій, галерей та музеїв, в які можна "сходити", просто з дому. Про деякі з них ми уже розповідали раніше, а сьогодні продовжуємо ділитися ідеями, які ж польські заклади можна відвідати, не встаючи з дивану.

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Які музеї Польщі можна відвідати онлайн

Музей Замок у Мальборку

У Мальборку розташований один із найбільших цегляних замків у світі. Щоб оцінити всю міць цієї 700-річної споруди хрестоносців, потрібно провести в ній щонайменше один день. Віртуальна екскурсія також не буде короткою. Підказка: перебуваючи у внутрішньому дворі, обов'язково увімкніть нічний режим – приголомшливий вигляд!

Орденський замок Марієнбург / Фото zamek.malbork

Меморіальний комплекс "Катинь"

Ви можете також "сходити" на віртуальну екскурсію до меморіалу в Катинському лісі. Портал Katyn Pro Memoria дозволяє не лише побачити місце, де у 1940 році НКВС розстрілював польських громадян, але й дізнатися більше про Катинський злочин, прочитати листи жертв та їхніх родичів, а також запалити символічну свічку на згадку про загиблих.

Меморіальний комплекс "Катинь" / Фото culture

Музей Землі Польської академії наук

У варшавському Музеї Землі Польської академії наук є багаті колекції мінералів, метеоритів, що були знайдені і викопані в Польщі та інших регіонах світу. В експозиції "Перед тим, як з'явилося вугілля" можна подивитися на різні камені кам'яновугільного та неогенового періодів. Останній тривав 20 мільйонів років та закінчився 2,5 мільйона років тому.

Музей Землі Польської у Варшаві / Фото tropter