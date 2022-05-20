Так, наразі існує три способи легального перебування українців на території держав ЄС: в статусі туриста, шляхом отримання статусу тимчасового захисту та статусу біженця. Пояснюємо, чим відрізняється статус тимчасового захисту від біженця.

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Статус тимчасового захисту

Так, кількість біженців перевищила понад 6 мільйонів осіб. Більшість з них отримали в інших країнах статус тимчасового захисту.

Дедалі частіше виникає питання щодо того, чи можуть українці з таким статусом покинути країну, й повернутися додому без проблем. Так-от, вирушити додому можна в будь-який момент! Однак розберемося, до чого саме зобов'язує цей статус.

Насамперед слід зауважити, що статус тимчасового захисту можуть отримати жителі України, які покинули свою країну саме через військові дії.

Такий статус не обмежує вибір місця і країни проживання. Тому українці зі статусом тимчасового захисту можуть виїжджати за межі тієї країни, де його отримали, зокрема, повертатися в Україну – без проблем.

Втім, інколи статус тимчасового захисту можна втратити після перетину кордону, тобто, просто поїхати додому. Статус дають терміном на один рік, але його можна буде автоматично продовжити ще на рік за потреби.

Які права надає статус тимчасового захисту:

доступ до роботи та освіти дітей;

забезпечення житлом;

доступ до соціального забезпечення та медичного обслуговування;

право на відповідну інформацію;

в майбутньому отримати статус біженця.

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Статус біженця

Українці, які оформили статус біженця, не можуть залишати країну, в якій перебувають. У них можуть забрати паспорт і видати документ з дозволом на проживання.

Також слід знати, що до отримання статусу біженця працевлаштуватися українці легально не можуть.

Які права надає статус біженця:

доступ до ринку праці;

освіту для дітей;

проживання в таборі біженців;

медичну допомогу;

щомісячну грошову допомогу.

Зверніть увагу! У ЄС запустили спеціальну гарячу лінію українською мовою для українців, які рятуються від війни. Зателефонувавши, зможете з'ясувати необхідну інформацію щодо перетину кордону, оформлення документів, працевлаштування тощо.