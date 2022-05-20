Так, в настоящее время существует три способа легального пребывания украинцев на территории государств ЕС: в статусе туриста, путем получения статуса временной защиты и статуса беженца. Объясняем, чем отличается статус временной защиты от беженца.

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Статус временной защиты

Так, количество беженцев превысило более 6 миллионов человек. Большинство из них получили в других странах статус временной защиты.

Все чаще возникает вопрос о том, могут ли украинцы с таким статусом покинуть страну и вернуться домой без проблем. Так вот, отправиться домой можно в любой момент! Однако разберемся, к чему обязывает этот статус.

Прежде всего, следует отметить, что статус временной защиты могут получить жители Украины, которые покинули свою страну именно из-за военных действий.

Такой статус не ущемляет выбор места и страны проживания. Поэтому украинцы со статусом временной защиты могут выезжать за пределы той страны, где его получили, в частности возвращаться в Украину – без проблем.

Впрочем, иногда статус временной защиты можно потерять после пересечения границы, то есть просто уехать домой. Статус дают сроком на один год, но его можно будет продлить автоматически еще на год при необходимости.

Какие права предоставляет статус временной защиты:

доступ к работе и образованию детей;

обеспечение жильем;

доступ к социальному обеспечению и медицинскому обслуживанию;

право на соответствующую информацию;

в будущем получить статус беженца.

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Статус беженца

Украинцы, оформившие статус беженца, не могут покидать страну, в которой находятся. У них могут забрать паспорт и выдать документ с видом на жительство.

Также следует знать, что до получения статуса беженца трудоустроиться украинцы легально не могут.

Какие права предоставляет статус беженца:

доступ к рынку труда;

образование для детей;

проживание в лагере беженцев;

медицинскую помощь;

ежемесячное пособие.

Обратите внимание! В ЕС запустили специальную горячую линию на украинском языке для спасающихся от войны украинцев. Позвонив по телефону, сможете выяснить необходимую информацию о пересечении границы, оформлении документов, трудоустройстве и т.д.