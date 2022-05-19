Так, організація IRC у Польщі приймає від українців заявки на грошову підтримку. Розраховувати на допомогу можуть ті громадяни України, які перетнути українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року.
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Що передбачає програма підтримки українців від IRC
Міжнародний Комітет Порятунку виплачує по 710 злотих на 1 особу + 610 злотих на кожного члена сім'ї щомісяця. Однак примітно, що ця допомога одноразова, а гроші надходитимуть лише 3 місяці.
Умови отримання 700 злотих від Міжнародного Комітету Порятунку
- Як ми уже згадували, виплати розраховані на осіб, які прибули до Польщі після 24 лютого поточного року. При цьому, не обов'язково перетинати українсько-польський кордон, можливий в'їзд і з інших країн.
- В учасника програми наявність оформленого номера PESEL чи банківського рахунку не вимагатимуть – достатньо штампу про перетин українського кордону 24 лютого чи пізніше.
- В умовах програми не прописано, що фінансова підтримка поширюється лише на громадян України, тобто виплати можуть отримати й громадяни інших країн.
Як зареєструватись на отримання 700 злотих
- Подати заявку потрібно заздалегідь, зареєструвавшись на порталі.
- Після успішної реєстрації впродовж двох тижнів учасникам прийде СМС з часом і місцем, куди треба прийти для заповнення анкети (відділення організації у Польщі є лише у Варшаві).
- Заповнивши анкету, протягом двох тижнів очікуйте що одне СМС із кодом, який дозволить отримати кошти у будь-якому відділенні MoneyGram.
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