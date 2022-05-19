Що треба знати про повернення соцвиплат у Польщі / Колаж 24 каналу
Польща проявляє непохитну солідарність з Україною під час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави. З-поміж усіх європейських країн вона найбільше підтримує біженців, зокрема, фінансово.
Так, якщо ви оформили тимчасовий захист у Польщі та отримуєте виплати, й вирішили виїхати з країни – обов'язково повідомте про це Управління соціального страхування (ZUS). В іншому разі вас можуть зобов'язати повернути фінансову допомогу, але вже з відсотками.