Втім, якщо ви є біженцем, який отримує соціальні виплати, й прийняли рішення виїхати з Польщі, то маєте знати, що в деяких випадках доведеться повернути гроші з відсотками. Розповідаємо, в яких саме.

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Повернення соціальних виплат в Польщі

Так, якщо ви оформили тимчасовий захист у Польщі та отримуєте виплати, й вирішили виїхати з країни – обов'язково повідомте про це Управління соціального страхування (ZUS). В іншому разі вас можуть зобов'язати повернути фінансову допомогу, але вже з відсотками.