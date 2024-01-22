Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський пояснив, що держава не відправлятиме військовозобов'язаних чоловіків-біженців назад до України.

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Немає правового механізму

Близько 200 тисяч українських чоловіків наразі перебувають у Чеській Республіці, за даними ČT24. Вони проживають у країні на підставі різних віз. Але Чехія, за словами міністра закордонних справ, не має правових механізмів, щоб відправити їх до України.

Таких механізмів немає, і вони, безумовно, не відповідали б міжнародному праву і зобов’язанням, які Чеська Республіка має на міжнародній арені,

— заявив Ліпавський.

Для продовження терміну дії віз у Чехії українцям потрібен дійсний паспорт України. Новий документ можна отримати у відділенні міграційної служби в Празі. Але варто врахувати, що представники служби можуть попросити у чоловіків дійсний військовий квиток.

Що кажуть за кордоном про мобілізацію українців

Українців у Лондоні закликали стати на військовий облік. Відповідне звернення поширило українське консульство. Це просять зробити при виїзді з України більш як на три місяці.

У Естонії заявили, що не мають механізмів видачі Україні військовозобов'язаних чоловіків. Про це заявив голова МЗС Естонії Лаурі Ляенеметс. За його словами, для такого кроку потрібно принаймні ухвалити окреме рішення уряду.

Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, які тут живуть,

– заявив голова МВС Естонії.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушман заявив, що Німеччина не буде видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків. За його словами, "труднощі з мобілізацією" в Україні не матимуть жодних практичних наслідків для чоловіків, які перебувають у Німеччині.