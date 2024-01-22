Глава МИД Чехии Ян Липовский объяснил, что государство не будет отправлять военнообязанных мужчин-беженцев обратно в Украину.

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Нет правового механизма

Около 200 тысяч украинских мужчин находятся в Чешской Республике, по данным ČT24. Они проживают в стране на основании разных виз. Но у Чехии, по словам министра иностранных дел, нет правовых механизмов, чтобы отправить их в Украину.

Таких механизмов нет, и они, безусловно, не соответствовали бы международному праву и обязательствам, которые Чешская Республика имеет на международной арене,

– заявил Липовский.

Для продления срока виз в Чехии украинцам нужен действующий паспорт Украины. Новый документ можно получить в отделении миграционной службы в Праге. Но следует учесть, что представители службы могут попросить у мужчин военный билет.

Что говорят за границей о мобилизации украинцев

Украинцев в Лондоне призывали встать на военный учет. Соответствующее обращение распространило украинское консульство. Это просят сделать при выезде из Украины более чем на три месяца.

В Эстонии заявили, что не имеют механизмов выдачи Украине военнообязанных мужчин. Об этом сказал глава МИД Эстонии Лаури Ляэнеметс. По его словам, для такого шага нужно, по крайней мере, принять отдельное решение правительства.

Важно однозначно подчеркнуть: у меня, как министра внутренних дел, или у эстонского государства, конечно же нет цели начать гнать на фронт украинских мужчин мобилизационного возраста, которые здесь живут,

– заявил глава МВД Эстонии.

Министр юстиции ФРГ Марк Бушман тоже заявил, что Германия не будет выдавать Украине военнообязанных мужчин. По его словам, "трудности с мобилизацией" в Украине не будут иметь никаких практических последствий для мужчин, находящихся в Германии.