У дипустанові детально пояснили, куди українцям потрібно звертатися, щоб стати на військовий облік у Великій Британії. Рекомендації – далі в матеріалі.

Читайте також Безпека та майбутнє для дітей: у яких країнах Європи планують залишитися українці

Хто має стати на облік у Британії?

До консульства часто звертаються чоловіки-українці, які мають питання щодо можливих змін в питанні мобілізації. У британській дипустанові вирішили додатково роз'яснити обов'язки українських військовозобов'язаних за кордоном.

У заяві українського консульства в Лондоні посилаються на вимоги Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відповідно до його положень, військовозобов'язані повинні, зокрема:

Перебувати на військовому обліку у разі вибуття за межі України на строк понад три місяці. Це потрібно оформити в закордонних дипломатичних установах України;

Особисто, в семиденний строк з дня прибуття до Сполученого Королівства, прибути із паспортом громадянина України й військово-обліковими документами до однієї з закордонних дипломатичних установ України на території Великої Британії для взяття на військовий облік.

У дипустанові нагадали важливий момент: чинним законодавством не встановлено будь-яких обмежень для чоловіків призовного віку з надання консульських послуг.

Інформація про те, що без документів з військкомату чоловіки не можуть оформити паспорт/доручення тощо, не відповідає дійсності,

– підкреслили в консульстві.

Інформація про осіб призовного віку (18 – 65 років), яких беруть на тимчасовий консульський облік у посольстві, одночасно вноситься до військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який ведеться установою.

Зверніть увагу! Щоб стати на військовий облік у консульстві в Лондоні, не обов'язково бронювати часовий слот. Можна надіслати документи поштою.

Що кажуть за кордоном про мобілізацію українців

Естонія не має механізмів видачі Україні військовозобов'язаних чоловіків. Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс. За його словами, для такого кроку необхідне принаймні відповідне рішення уряду.

Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, які тут живуть,

– заявив голова МВС Естонії.

Естонський міністр впевнений, що українцям, які проживають в Естонії, потрібно дати чіткий сигнал, що країна нікого не прожене зі своєї території й не буде намагатися відправити біженців на фронт.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушман заявив, що Німеччина не буде видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків-українців. За його словами, "труднощі з мобілізацією" в Україні не матимуть жодних практичних наслідків для чоловіків, які перебувають у Німеччині.