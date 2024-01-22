Офіційний Берлін прагне залучити якомога більше легальних мігрантів, щоб розв'язати проблему нестачі робочих рук. Країна дуже потребує кваліфікованих працівників, тому вони готові надавати їм громадянство. Німецький парламент вже ухвалив закон про спрощення процедури отримання паспорта Німеччини.

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Отримати паспорт ФРН тепер простіше

Закон передбачає, що іноземці зможуть подати заявку на отримання громадянства після 5 років легального проживання в ФРН.

Ще швидше зможуть отримати паспорт ті, хто доклав особливих зусиль для інтеграції. Це стосується вивчення німецької мови, активного волонтерства чи професійних успіхів. Такі особи зможуть подавати заявку на громадянство вже через 3 роки легального проживання. Раніше для отримання громадянства потрібно було прожити в країні 8 років.

Додатково новий закон скасовує заборону на подвійне громадянство для осіб із тих країн, які не входять до Євросоюзу.

Ми повинні зробити пропозицію кваліфікованим людям з усього світу, як це роблять США та Канада. Ми повинні висловити свою вдячність людям, які приїжджають до цієї країни та роблять свій внесок у збереження нашого суспільства,

— сказала міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер.

Народжені у ФРН діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один з батьків мешкає в Німеччині понад 5 років.

Особливе ставлення до легалізації

Німеччина після ухвалення цього закону сильно вирізняється на тлі інших країн ЄС, які навпаки останнім часом посилюють умови натуралізації для іноземців. До прикладу, у французькому парламенті ухвалили закон, який не дозволяє дітям батьків-іммігрантів, народженим у Франції, отримувати громадянство автоматично. Вони мають просити про нього у віці 16 – 18 років.

Водночас спростили не лише процедуру набуття громадянства Німеччини, а й правила депортації іноземців, які перебувають у державі нелегально.

У яких країнах ЄС найпростіше отримати громадянство

Канадське імміграційне агентство CanadaCIS дослідило, в якій країні ЄС найбільше шансів отримати громадянство. Швецію назвали першою у списку країн-членів Євросоюзу, де найпростіше отримати паспорт. Тут кожен десятий охочий заявник отримує бажане шведське громадянство.

Далі у переліку держав, де простіше отримати паспорт ЄС, розмістилися Нідерланди, Португалія та Ісландія.

А от найскладніше отримати паспорт в Естонії. Тут громадянство надають лише приблизно одному із 200 заявників.