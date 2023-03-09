Між Варшавою та Львовом планують запустити прямі потяги
Джерело:RP.PL
Україна збирається до кінця 2023-го збудувати європейські залізничні колії до кордону. Це дозволить з'єднати Варшаву та Львів прямими поїздами.
Спочатку до Львова
Першу ділянку вже почали зводити. Лінії пройдуть від українського міста Рава-Руська до польського села Хребенне.
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Ми до кінця 2023 року продовжимо цю ділянку до Львова по наявній широкій колії. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава – Львів, без пересадок і змін шасі,
– повідомив Володимир Шемаєв, директор офісу міжнародних проєктів Укрзалізниці.
"Укрзалізниця" сподівається, що це дозволить розвантажити дороги та збільшити кількість поїздок потягами.
У планах також побудувати нові шляхи з Кракова до Львова через польське село Медики. Але коли візьмуться за реалізацію цього проєкту, наразі невідомо.
Укрзалізниця відновила 2 гілки сполучення з Польщею
Укрзалізниця продовжує працювати над розширенням мережі міжнародних напрямків. Так, компанія відновила рух потягів на двох дільницях на кордоні з Польщею.
Для цього було відремонтувано майже 70 кілометрів колій та оновлено 10 мостів. Мовиться про відновлення руху на дільницях Держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – Держкордон та Хирів – Самбір.