Сначала во Львов

Первый участок уже начали возводить. Линии пройдут от украинского города Рава-Русская до польского села Хребенне.

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Мы до конца 2023 года продолжим этот участок во Львов по имеющемуся широкому пути. В будущем это создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава – Львов, без пересадок и изменений шасси,

– сообщил Владимир Шемаев, директор офиса международных проектов Укрзализныци.

"Укрзализныця" надеется, что это позволит разгрузить дороги и увеличить количество поездок на поездах.

Между Варшавой и Львовом планируют запустить прямые поезда / Фото RP.PL

В планах также построить новые пути из Кракова во Львов через польскую деревню Медики. Но когда приступят к реализации этого проекта, пока неизвестно.

Укрзализныця восстановила 2 ветки сообщения с Польшей

Укрзализныця продолжает работать над расширением сети международных направлений. Так, компания возобновила движение поездов на двух участках на границе с Польшей.