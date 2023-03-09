Сначала во Львов
Первый участок уже начали возводить. Линии пройдут от украинского города Рава-Русская до польского села Хребенне.
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Мы до конца 2023 года продолжим этот участок во Львов по имеющемуся широкому пути. В будущем это создаст возможность курсирования прямых поездов Варшава – Львов, без пересадок и изменений шасси,
– сообщил Владимир Шемаев, директор офиса международных проектов Укрзализныци.
"Укрзализныця" надеется, что это позволит разгрузить дороги и увеличить количество поездок на поездах.
Между Варшавой и Львовом планируют запустить прямые поезда / Фото RP.PL
В планах также построить новые пути из Кракова во Львов через польскую деревню Медики. Но когда приступят к реализации этого проекта, пока неизвестно.
Укрзализныця восстановила 2 ветки сообщения с Польшей
Укрзализныця продолжает работать над расширением сети международных направлений. Так, компания возобновила движение поездов на двух участках на границе с Польшей.
Для этого было отремонтировано около 70 километров путей и обновлено 10 мостов. Речь идет о возобновлении движения на участках Госграница – Старжава – Хырев – Нижанковичи – Госграница и Хырев – Самбор.