Йдеться про пункт пропуску для автомобілів "Дяківці – Раковець". Крім цього, раніше ми писали, що на Закарпатті також відкрили пропускний пункт на кордоні з Румунією, який повинен допомогти впорядкувати міжнародне залізничне сполучення.

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На кордоні з Румунією запрацював пункт пропуску "Дяківці – Раковець"

Новий перехід працює цілодобово. Перетнути українсько-румунський кордон у пункті "Дяківці – Раковець" за добу може до 300 автомобілів, 10 автобусів та 1550 осіб, в тому числі 500 пішоходів.

Передбачено шість смуг руху для оформлення автомобілів та окрема – для осіб, які перетинають кордон пішки. З часом через цей пункт контролю планують пропускати й вантажівки.

Румунія з перших моментів повномасштабного неправомірного вторгнення Росії була поруч з українським народом, аби зменшити його наслідки. Ми прийняли 3,5 мільйона громадян, які намагалися через Румунію потрапити в інші країни та 108 тисяч українців, які залишилися зараз в Румунії і Уряд Румунії турбується про їхню долю. Румунія готова і надалі підтримувати Україну,

– зазначив Голова Канцелярії Прем’єр-міністра Румунії Мірча Абрудян.

На сьогодні для виїзду в Румунію працюють 7 пунктів пропуску