Спочатку до Львова

Першу ділянку вже почали зводити. Лінії пройдуть від українського міста Рава-Руська до польського села Хребенне.

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Ми до кінця 2023 року продовжимо цю ділянку до Львова по наявній широкій колії. У майбутньому це створить можливість курсування прямих поїздів Варшава – Львів, без пересадок і змін шасі,

– повідомив Володимир Шемаєв, директор офісу міжнародних проєктів Укрзалізниці.

"Укрзалізниця" сподівається, що це дозволить розвантажити дороги та збільшити кількість поїздок потягами.

Між Варшавою та Львовом планують запустити прямі потяги / Фото RP.PL​

У планах також побудувати нові шляхи з Кракова до Львова через польське село Медики. Але коли візьмуться за реалізацію цього проєкту, наразі невідомо.

Укрзалізниця відновила 2 гілки сполучення з Польщею

Укрзалізниця продовжує працювати над розширенням мережі міжнародних напрямків. Так, компанія відновила рух потягів на двох дільницях на кордоні з Польщею.