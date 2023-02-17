Для цього було відремонтувала майже 70 кілометрів колій та оновлено 10 мостів. Мовиться про відновлення руху на дільницях Держкордон – Старжава – Хирів – Нижанковичі – Держкордон та Хирів – Самбір.

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За словами міністра інфраструктури і регіонального розвитку Олександра Кубракова, це дозволить суттєво наростимо пропускну спроможність західного кордону, зокрема на ключовому напрямку – польському. А це, своєю чергою, надає додаткові можливості для експортерів, а головне – розширилася мережа логістичних шляхів для транспортування міжнародної допомоги Україні.

Укрзалізниця відновила ще дві гілки сполучення з Польщею / Фото Укрзалізниця

Дякую польським партнерам, зокрема Міністру інфраструктури Анджею Адамчику та Міністру Ради Міністрів Польщі Міхалу Дворчику за підтримку та готовність приймати швидкі та критичні рішення для стабільної логістики на кордоні. Партнерство України та Польщі наразі є наріжним каменем не тільки стабільних логістичних маршрутів для експортерів, але й забезпечення обороноздатності України,

– прокоментував Олександр Кубраков.

Крім самих залізнодорожніх шляхів, Укрзалізниця відремонтувала вокзальну інфраструктуру в Хирові, Нижанковичах та Старжаві.

Відремонтована вокзальна інфраструктура в Хирові / Фото Укрзалізниця