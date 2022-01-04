З великих міст у Мазовецькому воєводстві розташовані Варшава, Радом, Плоцьк та Седльце.

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Де в Польщі українці найчастіше подавалися на карти побиту

Згідно з даними аналітичного порталу, для отримання карт побиту надійшло аж 52,5 тисячі заяв у Мазовецькому воєводстві.

На другому місці опинилося Нижньосілезьке воєводство – одне з 16 воєводств, зі столицею у Вроцлаві – понад 35,2 тисячі заяв. Третє місце посіло Великопольське воєводство із результатом 27,8 тисячі заяв. Його адміністративним центром та найбільшим містом є місто Познань.

До першої п'ятірки також потрапили:

Сілезьке воєводство – Катовіце – 22,5 тисячі заяв;

Поморське воєводство – Гданьск – понад 22,3 тисячі заяв.

Натомість найменше документів на легалізацію перебування від громадян України прийняли у:

Підляському воєводстві – Білосток – 1,9 тисячі заяв;

Свєнтокшиському воєводстві – Кельце – 2,1 тисячі заяв.

Ситуація з тривалим очікуванням документів може змінитися

Влада Польщі звернула свою увагу на проблему тривалого очікування карт побиту та навіть вже анонсувала зміни в законодавстві. Вони покликані значно спростити отримання мігрантами карти побиту та інших дозволів на тимчасове або постійне проживання у Польщі.

Ще у листопаді законопроєкт схвалила профільна комісія Сейму, документ пройшов слухання в сесійній залі, та був проголосований у другому читанні. Остаточного ухвалення цього законопроєкту чекають як трудові мігранти, так і польські роботодавці.

Цікаво! За даними Управління у справах іноземців у травні 2021 року 12100 громадян України отримали польський дозвіл на тимчасове проживання. Це на 3454 більше, ніж за аналогічний період минулого року.