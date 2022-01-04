Из крупных городов в Мазовецком воеводстве расположены Варшава, Радом, Плоцк и Седльце.

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Где в Польше украинцы чаще всего подавались на карты побыта

Согласно данным аналитического портала, для получения карт побыта поступило аж 52,5 тысячи заявлений в Мазовецком воеводстве.

На втором месте оказалось Нижнесилезское воеводство – одно из 16 воеводств, со столицей во Вроцлаве – более 35,2 тысячи заявлений. Третье место заняло Великопольское воеводство с результатом 27,8 тысячи заявлений. Его административным центром и самым большим городом является город Познань.

В первую пятерку также попали:

Силезское воеводство – Катовице – 22,5 тысячи заявлений;

Поморское воеводство – Гданьск – более 22,3 тысячи заявлений.

Наименьшее количество документов на легализацию пребывания от граждан Украины приняли в:

Подляском воеводстве – Белосток – 1,9 тысячи заявлений;

Свентокшиском воеводство – Кельце – 2,1 тысячи заявлений.

Ситуация с длительным ожиданием документов может измениться

Власти Польши обратили свое внимание на проблему длительного ожидания карт избитую и даже анонсировали изменения в законодательстве. Они призваны значительно упростить получение мигрантами избитой карты и других разрешений на временное или постоянное проживание в Польше.

Еще в ноябре законопроект одобрила профильная комиссия Сейма, документ прошел слушания в сессионном зале, а затем проголосован во втором чтении. Окончательное принятие этого законопроекта ждут как трудовые мигранты, так и польские работодатели.

Интересно! По данным Управления по делам иностранцев в мае 2021 года 12100 граждан Украины получили польское разрешение на временное проживание. Это на 3454 больше, чем за аналогичный период в прошлом году.