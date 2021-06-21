За даними Управління у справах іноземців у травні 2021 року 12 100 громадян України отримали польський дозвіл на тимчасове проживання. Це на 3 454 більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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Цифри
Минулого місяця найбільшу кількість дозволів на тимчасове проживання для українців видали такі воєводства:
- Мазовецьке – 1 975;
- Нижньосілезьке – 1 475;
- Великопольське – 1 440;
- Малопольське – 1 391;
- Сілезьке – 975.
Водночас найменш щедрими на видачу дозволів на тимчасове проживання були наступні воєводства:
- Свентокшиське – 121;
- Підляське – 156;
- Опольське – 244;
- Вармінсько-Мазурське – 247;
- Підкарпатське – 320.
Експерти стверджують, що ця тенденція є довгостроковою. Українці готові швидко адаптовуватися до нових робочих умов, працювати на непопулярній та некваліфікованій роботі, тож видача дозволів на проживання є одним з ефективних методів заохочення прибування українців до Польщі.