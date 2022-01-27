Читацький простір з'явився завдяки асоціації Ukraina Più – Milano. Читачам бібліотеки будуть доступні чимало послуг.

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Зокрема, з березня планується організація майстер-класів і тематичних зустрічей. У бібліотеці прийматимуть посилки, які пересилатимуть в Україну. Також там можна буде просто гарно повести час та поспілкуватись з цікавими людьми.

Графік роботи

Бібліотека розташована за адресою Brusuglio, 73. Вона працюватиме:

щодня з 15:00 по 19:00;

у суботу та неділю з 12:00 по 18:00.

Правила запису до української бібліотеки у Мілані

Для запису необхідно оплатити:

Членський внесок Arci 15 євро (це дасть Вам доступ до участі у заходах, які організовуватиме асоціація Ucraina Più – Milano APS, а також інших закладів Arci на території Італії);

Завдаток за книжку – 5 євро без автографа автора, 10 євро – з автографом автора чи видання; з них 2 євро залишається у бібліотеці на покриття адміністративних витрат.

Книжку дозволяється тримати 1 місяць.

Зауважимо, що раніше у польській бібліотеці імені Хероніма Лопатинського, що у Любліні, з'явилися книги українською мовою. У такий спосіб місто долучилося до привітання українців з 30-ю річницею відновлення державної незалежності.