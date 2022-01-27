Читательское пространство появилось благодаря ассоциации Ukraina Più – Milano. Читателям библиотеки будут доступны многие услуги.

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К примеру, с марта планируется организация мастер-классов и тематических встреч. В библиотеке будут принимать посылки, которые будут пересылаться в Украину. Также там можно будет хорошо провести время и пообщаться с интересными людьми.

График работы

Библиотека расположена по адресу Brusuglio, 73. Она будет работать:

ежедневно с 15:00 до 19:00;

в субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00.

Правила записи в украинскую библиотеку в Милане

Для записи необходимо оплатить:

Членский взнос Arci 15 евро (это даст Вам доступ к участию в мероприятиях, организованных ассоциацией Ucraina Più – Milano APS, а также других учреждений Arci на территории Италии);

Задаток за книгу – 5 евро без автографа автора, 10 евро – с автографом автора или издания; из них 2 евро остается в библиотеке на покрытие административных расходов.

Книжку можно держать 1 месяц.

Заметим, что ранее в польской библиотеке имени Херонима Лопатинского в Люблине появились книги на украинском языке. Таким образом город присоединился к поздравлению украинцев с 30-летием восстановления государственной независимости.