Люблін є найбільшим місто на сході Польщі, а також столицею Люблінського воєводства. Там проживає багато українців, тому логічно, що провідна бібліотека міста зберігатиме україномовні книги, заявили у мерії.

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Книги для яких читачів поповнили полиці бібліотеки у Любліні

Кшиштоф Становський, директор Центру міжнародного співробітництва мерії Любліна, розповів, що Люблін отримав кілька десятків українських книг з різних міст-партнерів.

Природно, що філії муніципальної бібліотеки, читачами якої також є українці, матимуть книги українською мовою,

– висловився Кшиштоф Становський.

За його словами, влада міста намагається насамперед заохотити до читання молодь. Тому більшість книг орієнтовані на підлітків.

Крім україномовної літератури, з іноземних книг у цій бібліотеці мовою оригіналу можна почитати твори американських та французьких авторів.

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