В яких країнах найбільш доброзичливі до іноземців: неочікуваний рейтинг

6 серпня 2022 , 17:22
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Джерело:

Travel off Path

В різних країнах світу з певних причин ставляться до іноземців з неприязню. Втім, є куточки планети, де гостей чекають із радістю.

Так, найбільша у світі спільнота людей, які живуть і працюють за кордоном, InterNations назвала 10 найбільш доброзичливих країн 2022 року. Рейтинг складався на основі результатів опитування 11 970 емігрантів 177 національностей, що живуть у 181 країні.

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Як виявилося, найлегше заводити друзів в Мексиці, Індонезії та Омані.

Дев'ять з десяти респондентів відзначили, що місцеве населення Мексики в цілому приязне, а 89% вказали, що особливо доброзичливо ставляться до іноземців.

10 найбільш дружніх країн світу:

  1. Мексика
  2. Індонезія
  3. Оман
  4. Філіппіни
  5. Бразилія
  6. В'єтнам
  7. Тайвань
  8. Таїланд
  9. Португалія
  10. Бахрейн
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Автор: Марта Касіянчук