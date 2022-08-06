Так, крупнейшее в мире сообщество людей, живущих и работающих за границей, InterNations назвало 10 самых дружелюбных стран в 2022 году. Рейтинг составлялся на основе результатов опроса 11 970 эмигрантов 177 национальностей, живущих в 181 стране.
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Как оказалось, легче всего заводить друзей в Мексике, Индонезии и Омане.
Девять из десяти респондентов отметили, что местное население Мексики в целом дружелюбно, а 89% указали, что особенно доброжелательно относятся к иностранцам.
10 самых дружественных стран мира:
- Мексика
- Индонезия
- Оман
- Филиппины
- Бразилия
- Вьетнам
- Тайвань
- Таиланд
- Португалия
- Бахрейн