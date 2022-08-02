Впродовж десяти днів (з 22 до 31 липня) житель столиці Польщі голосували за улюблене місце для зустрічей в центрі Варшави. Опитування провело польське видання Gazeta Wyborcza.
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ТОП локацій для зустрічей у Варшаві
Віслинські бульвари отримали третину усіх голосів й посіли перше місце. Це й не дивно, адже це популярна локація для піших прогулянок вздовж річки Вісли. Останній рядок дістався площі Defilad (менш як 1% голосів). Мабуть, все через її величезний пустий простір, де просто нема чого робити.
Повний рейтинг виглядає так:
- Віслинські бульвари – 33,3%
- Łazienki Królewskie – 23,1%
- Pl. Zbawiciela – 7,4%
- Hala Gwardii – 4,3%
- Ogród Saski – 4,3%
- Університетська бібліотека – 3,7%
- Фінске село – 3,7%
- KC – 3,7%
- Парк Fontann – 2,7%
- Pl. pięciu rogów – 2,7%
- Hala Koszyki – 1,8%
- Pawilony – 1,8%
- Pl. Zamkowy – 1,8%
- Pasaż Wiecha – 1,8%
- Ліцей Hoffmanowej – 0,9%
- “Patelnia” (біля станції метро Centrum) – 0,9%
- Pl. Defilad – 0,9%.
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