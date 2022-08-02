Впродовж десяти днів (з 22 до 31 липня) житель столиці Польщі голосували за улюблене місце для зустрічей в центрі Варшави. Опитування провело польське видання Gazeta Wyborcza.

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ТОП локацій для зустрічей у Варшаві

Віслинські бульвари отримали третину усіх голосів й посіли перше місце. Це й не дивно, адже це популярна локація для піших прогулянок вздовж річки Вісли. Останній рядок дістався площі Defilad (менш як 1% голосів). Мабуть, все через її величезний пустий простір, де просто нема чого робити.

Повний рейтинг виглядає так:

  1. Віслинські бульвари – 33,3%
  2. Łazienki Królewskie – 23,1%
  3. Pl. Zbawiciela – 7,4%
  4. Hala Gwardii – 4,3%
  5. Ogród Saski – 4,3%
  6. Університетська бібліотека – 3,7%
  7. Фінске село – 3,7%
  8. KC – 3,7%
  9. Парк Fontann – 2,7%
  10. Pl. pięciu rogów – 2,7%
  11. Hala Koszyki – 1,8%
  12. Pawilony – 1,8%
  13. Pl. Zamkowy – 1,8%
  14. Pasaż Wiecha – 1,8%
  15. Ліцей Hoffmanowej – 0,9%
  16. “Patelnia” (біля станції метро Centrum) – 0,9%
  17. Pl. Defilad – 0,9%.

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