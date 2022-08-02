Впродовж десяти днів (з 22 до 31 липня) житель столиці Польщі голосували за улюблене місце для зустрічей в центрі Варшави. Опитування провело польське видання Gazeta Wyborcza.

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ТОП локацій для зустрічей у Варшаві

Віслинські бульвари отримали третину усіх голосів й посіли перше місце. Це й не дивно, адже це популярна локація для піших прогулянок вздовж річки Вісли. Останній рядок дістався площі Defilad (менш як 1% голосів). Мабуть, все через її величезний пустий простір, де просто нема чого робити.

Повний рейтинг виглядає так:

Віслинські бульвари – 33,3% Łazienki Królewskie – 23,1% Pl. Zbawiciela – 7,4% Hala Gwardii – 4,3% Ogród Saski – 4,3% Університетська бібліотека – 3,7% Фінске село – 3,7% KC – 3,7% Парк Fontann – 2,7% Pl. pięciu rogów – 2,7% Hala Koszyki – 1,8% Pawilony – 1,8% Pl. Zamkowy – 1,8% Pasaż Wiecha – 1,8% Ліцей Hoffmanowej – 0,9% “Patelnia” (біля станції метро Centrum) – 0,9% Pl. Defilad – 0,9%.

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