Компанія NUMBEO опублікувала рейтинг найдорожчих міст для життя у 2022 році. До нього навіть увійшла столиця України, однак про це згодом.

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10 найдорожчих для життя міст світу:

  1. Гамільтон (Бермуди)
  2. Базель (Швейцарія)
  3. Цюріх (Швейцарія)
  4. Цуг (Швейцарія)
  5. Лозанна (Швейцарія)
  6. Берн (Швейцарія)
  7. Женева (Швейцарія)
  8. Гонолулу (США)
  9. Санта-Барбара (США)
  10. Нью-Йорк (США)

Так, очолив рейтинг адміністративний центр Бермуд, місто Гамільтон. Індекс вартості життя там становить 145,98.

Варто зазначити, що переважну більшість сходинок першої десятки посіли міста Швейцарії — шість з десяти. Як відомо, саме ця країна є однією з найдорожчих у всіх сферах життя.

Щоб скласти рейтинг та розрахувати вартість життя, експерти оцінювали наступні критерії:

  • ціни на оренду житла
  • комунальні послуги
  • продукти та транспорт
  • середній чек у кафе і ресторанах
  • купівельну спроможність мешканців

Київ теж є у переліку

Українська столиця – Київ – посіла 407 з 510 в рейтингу найдорожчих для життя міст світу.

Також до нього потрапили ще 4 українських міста – Одеса (442 місце), Дніпро (445 місце), Харків (459 місце) та Львів (460 місце).