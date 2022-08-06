Так, найбільша у світі спільнота людей, які живуть і працюють за кордоном, InterNations назвала 10 найбільш доброзичливих країн 2022 року. Рейтинг складався на основі результатів опитування 11 970 емігрантів 177 національностей, що живуть у 181 країні.
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Як виявилося, найлегше заводити друзів в Мексиці, Індонезії та Омані.
Дев'ять з десяти респондентів відзначили, що місцеве населення Мексики в цілому приязне, а 89% вказали, що особливо доброзичливо ставляться до іноземців.
10 найбільш дружніх країн світу:
- Мексика
- Індонезія
- Оман
- Філіппіни
- Бразилія
- В'єтнам
- Тайвань
- Таїланд
- Португалія
- Бахрейн