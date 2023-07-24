Масштабні пожежі в Греції: ще з одного острова евакуюють туристів
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Рекордна спека призвела до масштабних лісових пожеж у Греції. Вранці 24 липня влада оголосила про евакуацію людей на острові Родос.
А вже в обід оголосили евакуацію туристів з острова Корфу. Про це пишуть місцеві ЗМІ.
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З Корфу евакуюють туристів і жителів
Так, на острові Корфу в Іонічному морі оголошено евакуацію з 15 населених пунктів. Лісові пожежі виникли в горах у центральній частині острова, але вогонь швидко рухається до узбережжя. З деяких містечок людей вивозять морем.
Як розповів речник пожежної бригади Василіс Ватракогіанніс, за допомогою послідовних повідомлень на екстрений номер 112 було евакуйовано 17 сіл, а 2 466 людей доставлено в безпечне місце.
Варто зазначити, що на цей час не повідомляється про пошкодження будинків,
– розповів він.
За його словами, на Корфу залучено також підкріплення, яке прибуло з материкової частини Греції. Також ліквідувати пожежу допомагають чотири літаки та три гелікоптери.
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Евакуювали і Родос
Раніше масштабну евакуацію через лісові пожежі оголосили на Родосі. Ця рятувальна операція стала наймасштабнішою в історії Греції.
Тисячі людей евакуювали з приватних будинків, пансіонатів і готелів. Греція постраждала від тривалого періоду надзвичайної спеки, а сильний вітер ускладнює стримування поширення вогню. Тікати з готелів довелося і тисячам іноземних туристів.
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Чи безпечно подорожувати Європою під час аномальної спеки?
Антициклон з красномовною назвою "Цербер" спричинив хвилю пекельної спеки в країнах Європи. У Середземномор'ї фіксують аномально високі температури, тому туристам в Італії, Іспанії, Греції та Хорватії варто бути особливо пильними.
Очікується, що рекордна спека протримається в Європі майже до кінця липня. Наскільки безпечна така спекотна відпустка і чи варто скасовувати свою подорож до омріяних країн — читайте за посиланням.