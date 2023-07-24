А уже в обед объявили эвакуацию туристов с острова Корфу. Об этом пишут местные СМИ.
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Из Корфа эвакуируют туристов и жителей
Так, на острове Корфу в Ионическом море объявлена эвакуация из 15 населенных пунктов. Лесные пожары возникли в горах в центральной части острова, но огонь быстро двигается к побережью. Из некоторых городков людей вывозят по морю.
Как рассказал спикер пожарной бригады Василис Ватракогианнис, с помощью последовательных сообщений на экстренный номер 112 было эвакуировано 17 сел, а 2 466 человек доставлены в безопасное место.
Стоит отметить, что в настоящее время не сообщается о повреждении домов,
– рассказал он.
По его словам, на Корфу привлечено также подкрепление, прибывшее из материковой части Греции. Также ликвидировать пожар помогают четыре самолета и три вертолета.
Людей эвакуируют по суше и по морю: смотрите видео
Эвакуировали и Родос
Ранее масштабную эвакуацию из-за лесных пожаров объявили на Родосе. Эта спасательная операция стала самой масштабной в истории Греции.
Тысячи людей были эвакуированы из частных домов, пансионатов и гостиниц. Греция пострадала от длительного периода чрезвычайной жары, а сильный ветер усложняет сдерживание распространения огня. Бежать из гостиниц пришлось и тысячам иностранных туристов.
Масштабные пожары в Греции: смотрите видео
Безопасно ли путешествовать по Европе во время аномальной жары?
Антициклон с красноречивым названием "Цербер" вызвал волну адской жары в странах Европы. В Средиземноморье фиксируют аномально высокие температуры, поэтому туристам в Италии, Испании, Греции и Хорватии следует быть особенно внимательными.
Ожидается, что рекордная жара продержится в Европе почти до конца июля. Насколько безопасен такой жаркий отпуск и стоит ли отменять свое путешествие в желанные страны – читайте по ссылке.