Метеорологи прогнозують, що стовпчик термометра підніметься до 40 градусів в Італії та Греції, встановивши рекорд найвищих температур у Європі за весь час. Раніше від надзвичайної спеки страждала Іспанія.
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Італія під ударом
Туристів попереджають про серйозні ризики для життя і здоров'я, адже глобальне потепління перетворює точки відпочинку на загрозу. Деякі міста Італії через спеку отримали "найвищий рівень небезпеки".
Італійські курорти Сардинія та Сицилія, за прогнозами, приймуть головний удар шаленої спеки, температура на обох сягатиме 48 градусів. Все через антициклон, який спричинив таке підвищення температури. У середу він досягне свого піку.
У понеділок найспекотніше було в Римі та Рієті, а згодом МОЗ країни поширило червону тривогу на інші міста Італії: Флоренцію, Турин, Фрозіноне, Латіну і Перуджу.
Рекорд найвищої температури в історії Європи зафіксували 11 серпня 2021 року, коли у Флоридії, місті на Сицилії, було максимум 48,8 градуса. Але цього літа є всі шанси його побити.
Пляж на Сицилії / Фото Unsplash
Африканська спека у Греції
Хвиля спеки накрила ще одне популярне місце для відпочинку — Грецію. Через температуру близько 40°C Національна обсерваторія в Афінах попередила про високий ризик пожеж.
Пік високих температур у Греції очікується на п'ятницю та суботу (14 та 15 липня). Максимальні значення можуть досягати 43 градуси у Фессалії та на Пелопоннесі.
Рівень небезпеки – червоний
Така сильна спека є дуже небезпечною для здоров'я та життя мандрівників. Особливо вразливими є діти та старші люди.
Перш за все страждають внутрішні системи регуляції тіла. Коли жарко, ми активно пітніємо і втрачаємо рідину та солі. Високі температури розширюють судини і викликають раптові перепади артеріального тиску.
Тому туристів у особливо спекотних регіонах закликають не виходити на прогулянки в час активного сонця (з 11:00 до 17:00). Також просять пити більше води, одягати натуральні тканини і користуватись сонцезахисним кремом.