Очікується, що рекордна спека протримається в Європі майже до кінця липня. Наскільки безпечна така спекотна відпустка і чи варто скасовувати свою подорож до омріяних країн — читайте в матеріалі.

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"‎Цербер" і "‎Харон"

Країни Середземномор'я охопив вже другий спекотний антициклон — тепер на зміну "‎Церберу" приходить "‎Харон". Тому високі температури пануватимуть в Європі ще понад тиждень.

У деяких містах Італії та Греції очікується температура понад 40 градусів. Синоптики навіть попереджають, що є шанс побити європейський температурний рекорд, який був зафіксований у 2021 році на Сицилії. Тоді стовпчики термометрів показали 48,8°C.

В 16 містах Італії попереджають про небезпечну спеку через високий ризик для здоров'я літніх людей та дітей. Подекуди діє червоний рівень небезпеки, тобто влада просить уникати перебування на вулиці з 11:00 до 18:00. Серед популярних туристичних локацій, які страждають від пекельної спеки, Болонья, Флоренція та Рим.

Туристи в Римі ховаються від спеки під парасольками / Фото Gregorio Borgia (AP)

Чи варто скасовувати відпочинок в Європі

Не поспішайте змінювати плани, але ретельно підготуйтеся до спекотної Європи. Переконайтеся, що взяли сонцезахисний крем та легкий одяг із натуральних тканин. Обов'язково майте головний убір. Уникайте прямих сонячних променів під час прогулянок та пляжного відпочинку. Залишайтеся в приміщенні у найспекотніші години вдень.

Не вживайте алкоголь, оскільки це збільшить ймовірність зневоднення та теплового удару. Якщо маєте проблеми зі здоров'ям, особливо з серцем і судинами, не ризикуйте гуляти в сонячні години. А перед виїздом отримайте туристичну страховку.

Робота туристичних об'єктів у спеку

Деякі популярні локації можуть бути закриті через агресивне сонце, адже туристи ризикують зомліти від теплового удару.

У п'ятницю вдень грецька влада мусила закрити Акрополь в Афінах, адже каміння дуже нагрілося на сонці. Також тут не приймали туристів у найспекотніші години на вихідні.

Влада Італії також розглядає введення таких обмежень для найпопулярніших пам'яток. У деяких районах Рима сталися перебої з електропостачанням, адже мережі перевантажені постійною роботою кондиціонерів.

Синоптики обіцяють, що надзвичайна спека мине наприкінці липня. У деяких країнах — Португалії та Іспанії — температура може знизитись навіть раніше.