А вже в обід оголосили евакуацію туристів з острова Корфу. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Читайте також Очікують до 48 градусів: на курорти Європи насувається пекельна спека

З Корфу евакуюють туристів і жителів

Так, на острові Корфу в Іонічному морі оголошено евакуацію з 15 населених пунктів. Лісові пожежі виникли в горах у центральній частині острова, але вогонь швидко рухається до узбережжя. З деяких містечок людей вивозять морем.

Як розповів речник пожежної бригади Василіс Ватракогіанніс, за допомогою послідовних повідомлень на екстрений номер 112 було евакуйовано 17 сіл, а 2 466 людей доставлено в безпечне місце.

Варто зазначити, що на цей час не повідомляється про пошкодження будинків,

– розповів він.

За його словами, на Корфу залучено також підкріплення, яке прибуло з материкової частини Греції. Також ліквідувати пожежу допомагають чотири літаки та три гелікоптери.

Людей евакуюють сушею і морем: дивіться відео

Евакуювали і Родос

Раніше масштабну евакуацію через лісові пожежі оголосили на Родосі. Ця рятувальна операція стала наймасштабнішою в історії Греції.

Тисячі людей евакуювали з приватних будинків, пансіонатів і готелів. Греція постраждала від тривалого періоду надзвичайної спеки, а сильний вітер ускладнює стримування поширення вогню. Тікати з готелів довелося і тисячам іноземних туристів.

Масштабні пожежі в Греції: дивіться відео

Чи безпечно подорожувати Європою під час аномальної спеки?

Антициклон з красномовною назвою "‎Цербер" спричинив хвилю пекельної спеки в країнах Європи. У Середземномор'ї фіксують аномально високі температури, тому туристам в Італії, Іспанії, Греції та Хорватії варто бути особливо пильними.