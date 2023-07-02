Правильна Португалія: секрети ідеальної мандрівки без натовпу та банальних локацій

Португалія – це не лише барвистий Лісабон та п'янкий Порту. Країна відкриває можливості для неповторних пригод у менш популярних точках на карті.

Кількаденний похід, тиха лагуна чи глибока ущелина – це лише кілька популярних різновидів авантюри в Португалії. Підкажемо цікаві варіанти, щоб мандрівка запам'яталась надовго.

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Зупиніть час в автентичному селі

Внутрішня частина центральної Португалії з її гірськими хребтами та річками, всіяна замками, пішохідними та велосипедними стежками. Також тут трапляються крихітні села з будинками зі сланцю. Ці химерні будиночки мають маленькі вікна та двері.

Сланцеві села раніше були досить занедбаними, адже люди покидали їх в пошуках роботи й кращого життя у великих містах. Але нещодавно вони почали відроджуватися завдяки туристам, яких приваблює повільний темп життя й екотуризм. Тепер можна зупинитися у відремонтованих будинках у 27 селах по всьому регіону, включно з гірським районом Серра-ду-Асор та річкою Зезере. Спробуйте катання на гірському велосипеді, веслування на каное або скелелазіння. Також у сланцевих селах вас можуть навчити декорувати дерево та кераміку, готувати місцевий сир або хліб.

Ціни на сільські будиночки стартують від 40 євро за ніч. Найцікавіші варіанти проживання і активностей зібрані на цьому сайті.

Відреставровані сланцеві будинки / Фото aldeiasdoxisto.pt

Відкривайте Алгарве

Сідайте на потяг і вирушайте в мандрівку історичною провінцією Алгарве. Її головне місто – Фару – туристи часто ігнорують на користь великих пляжних локацій на узбережжі. А дарма. Архітектура старого міста та мальовнича пристань роблять Фару чудовою точкою для початку мандрів регіоном Алгарве. До речі, саме Фару очолив рейтинг найздоровіших міст у світі. Його відзначили за свіже повітря, комфортний клімат та чудову місцеву кухню.

Після Фару можна буквально за 10 хвилин потягом дістатися до старовинного рибальського міста Олян (або ж Ольяу). Тут дивовижні ринки і неймовірні заходи сонця, які протягом століть надихають художників.

Ще далі за маршрутом розкинулось місто Тавіра. Тут вже більше туристів і є сучасна інфраструктура. До острова Ілья-де-Тавіра з його мальовничим пляжем і модними барами можна дістатися за кілька хвилин на поромі. І навіть залишитися тут на ніч (ціни на готелі від 80 євро).

Міський пейзаж Тавіри / Фото Pixabay

Прогулянка над Ріо-Пайва

Дерев'яні доріжки – passadiços – вздовж річки Пайва максимально наближають вас до природи геопарку Ароука. Ці стежки огинають лівий берег річки, охоплюють мальовничі водоспади, річкові пляжі та ущелини. Природа тут просто зачаровує. Радимо не пропустити ущелину Пайва та водоспад Агієйраш.

Маршрут до Еспіунки є фізично нескладним, але на початку є доволі крутий підйом. Стережіться спеки та не одягайте джинси.

Для авантюристів є підвісний пішохідний міст. З нього можна побачити річку Пайва з висоти 175 метрів просто у себе під ногами. Міст має довжину 516 метрів, він є одним із найдовших підвісних мостів у світі. І так, він реально хитається доволі сильно, тому така пригода підійде для сміливців.

Пішохідний міст над ущелиною / Фото ponte516arouca.com

Плавучий будинок у Ріа-Формоза

Лагуна Ріа-Формоза відділена від Атлантики п'ятьма бар'єрними островами. Вони тягнуться від Фару до Тавіри, на кожному з них є чудові тихі пляжі. У Барра Велья є кілька будинків на воді, які можна орендувати. Дістатися до них можна тільки на човні під час припливу двічі на день. Тому дуже важливо ретельно все планувати.

Але це розташування вражаюче: просто з будинку можна зануритися у воду і рибалити прямо з ґанку. Від плавучих будинків за кілька хвилин на водному таксі ви дістанетесь до невеликого рибальського містечка Фузета. Тут чудові ресторани зі свіжою рибою та морепродуктами.

На Ріа-Формоза можна спостерігати за дельфінами та фламінго.

Фламінго в лагуні Ріа-Формоза / Фото wetravelportugal.com

Довга подорож вздовж хребта Португалії

Estrada Nacional 2 – траса-кістяк країни. Вона проходить через 11 районів, 4 гірських хребти та 11 річок. Подорож на авто, мотоциклі чи велосипеді розкриває різноманітність Португалії. Цікаво спостерігати, як спосіб життя і місцева кухня змінювались, залежно від клімату, місцевості та локальних продуктів.

Починайте маршрут у Шавеші, тут у туристичному офісі можна отримати паспорт Estrada Nacional 2, у якому є сторінка для кожного регіону по дорозі. Подорож по N2 можна здійснити за два-п'ять днів.

Маршрут через всю країну трасою N2 / Фото Unsplash

Тихий туризм і усамітнення в сільських регіонах

Колись віддалене село Альдея-да-Педральва було домом для 100 людей. Але в 2006 році в одноповерхових будиночках залишилось лише 9 мешканців. Житло було закинутим і руйнувалося. Але вдалось зібрати кошти, відновити архітектуру і запросити сюди мандрівників для тихого туризму.

26 відреставрованих будинків зберегли автентичний дизайн португальського села. Але тепер тут є інтернет, ресторан, кафе і навіть басейн.

Неподалік є хороші велосипедні маршрути, школа серфінгу, місця для прогулянок на човні. За ніч у такому будинку ви заплатите близько 125 євро.

Відреставровані сільські будинки / Фото aldeiadapedralva.com

А якщо ви вже ж залишаєтесь прихильником великих міст Португалії і плануєте подорож до Лісабона, радимо вам познайомитись зі столицею країни у цьому матеріалі.