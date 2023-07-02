Пеший поход, тихая лагуна или глубокое ущелье – это лишь несколько популярных вариантов авантюры в Португалии. Дадим интересные позсказки, чтобы путешествие запомнилось вам надолго.

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Остановите время в аутентичной деревне

Внутренняя часть центральной Португалии с горными хребтами и реками, усеяна замками, пешеходными и велосипедными тропами. Также здесь встречаются крохотные деревни с домами из сланца. Эти причудливые домики имеют маленькие окна и двери.

Сланцевые деревни раньше были довольно запущенными, ведь люди покидали их в поисках работы и лучшей жизни в больших городах. Но недавно они начали возрождаться благодаря туристам, которых привлекает медленный темп жизни и экотуризм. Теперь можно остановиться в отремонтированных домах в 27 деревнях по всему региону, включая горный район Серра-ду-Асор и реку Зезере. Попробуйте катание на горном велосипеде, греблю на каноэ или скалолазание. Также в сланцевых деревнях вас могут научить декорировать дерево и керамику, готовить сыр или хлеб.

Цены на деревенские домики стартуют от 40 евро за ночь. Самые интересные варианты проживания и активностей собраны на этом сайте.

Отреставрированные сланцевые дома / Фото aldeiasdoxisto.pt

Открывайте Алгарве

Садитесь на поезд и отправляйтесь в путешествие по исторической провинции Алгарве. Ее главный город – Фару – туристы часто игнорируют в пользу больших пляжных локаций на побережье. А зря. Архитектура старого города и живописная пристань делают Фару прекрасной точкой для начала путешествий по региону Алгарве. Кстати, именно Фару возглавил рейтинг самых здоровых городов мира. Его хвалят за свежий воздух, комфортный климат и отличную местную кухню.

После Фару можно буквально за 10 минут на поезде добраться до старинного рыбацкого города Олян (или Ольяу). Здесь удивительные рынки и невероятные закаты, которые на протяжении веков вдохновляют художников.

Еще дальше по маршруту раскинулся город Тавира. Здесь уже больше туристов и есть современная инфраструктура. До острова Илья-де-Тавир с его живописным пляжем и модными барами можно добраться за несколько минут на пароме. И даже остаться здесь на ночь (цены на отели от 80 евро).

Город Тавира / Фото Pixabay

Прогулка над Рио-Пайва

Деревянные дорожки – passadiços – вдоль реки Пайва максимально приближают вас к природе геопарка Ароука. Эти тропы огибают левый берег реки, охватывают живописные водопады, речные пляжи и ущелья. Природа здесь просто завораживает. Советуем не пропустить ущелье Пайва и водопад Агиейраш.

Маршрут в Эспиунку физически несложный, но в начале будет довольно крутой подъем. Остерегайтесь жары и не одевайте джинсы.

Для авантюристов есть подвесной пешеходный мост. С него можно увидеть реку Пайва с высоты 175 метров прямо у себя под ногами. Длина моста – 516 метров, он является одним из самых длинных подвесных мостов в мире. И да, он реально шатается довольно сильно, поэтому такое приключение подойдет для смельчаков.

Пешеходный мост над ущельем / Фото ponte516arouca.com

Плавучий дом в Риа-Формоза

Лагуна Риа-Формоза отделена от Атлантики пятью барьерными островами. Они тянутся от Фару до Тавиры, на каждом из них есть великолепные тихие пляжи. В Барра Велья есть несколько домов на воде, которые можно арендовать. Добраться до них можно только на лодке во время прилива дважды в день. Поэтому очень важно тщательно все планировать.

Но это поразительно: прямо из дома можно заходить в воду и рыбачить с крыльца. От плавучих домов за несколько минут на водном такси вы доберетесь до небольшого рыбацкого городка Фузета. Здесь отличные рестораны со свежей рыбой и морепродуктами.

На Риа-Формозе можно наблюдать за дельфинами и фламинго.

Фламинго в лагуне Риа-Формоза / Фото wetravelportugal.com

Долгое путешествие вдоль хребта Португалии

Estrada Nacional 2 – трасса-скелет страны. Она проходит через 11 районов, 4 горных хребта и 11 рек. Путешествие на авто, мотоцикле или велосипеде раскрывает разнообразие Португалии. Интересно, как образ жизни и местная кухня изменялись в зависимости от климата, местности и локальных продуктов.

Начинайте маршрут в Шавеше, здесь в туристическом офисе можно получить паспорт Estrada Nacional 2, в котором есть страница для каждого региона на пути.

Маршрут через всю страну по трассе N2 / Фото Unsplash

Тихий туризм и уединение в сельских регионах

Когда-то отдаленное село Альдея-да-Педральва было домом для 100 человек. Но в 2006 году в одноэтажных домиках осталось всего 9 жителей. Жилье было заброшено и разрушалось. Но удалось собрать деньги, восстановить архитектуру и пригласить сюда путешественников для тихого туризма.

26 отреставрированных домов сохранили аутентичный дизайн португальской деревни. Но сейчас здесь есть интернет, ресторан, кафе и даже бассейн.

Недалеко находятся хорошие велосипедные маршруты, школа серфинга, места для прогулок на лодке. За ночь в таком доме вы заплатите около 125 евро.

Отреставрированные сельские дома / Фото aldeiadapedralva.com

А если вы все же остаетесь поклонником крупных городов Португалии и планируете путешествие в Лиссабон, советуем вам познакомиться со столицей страны в этом материале.