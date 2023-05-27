Провідна асоціація туристичних агентів та туроператорів ABTA провела щорічне дослідження європейських міст. Лісабон визнали найдоступнішим напрямком для швидкого відпочинку. Скільки коштує вікенд в Лісабоні та що варто неодмінно побачити у місті — читайте у матеріалі.

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Дослідження провели серед 35 популярних міст Європи. Експерти врахували 12 видів витрат туристів: від проживання у тризірковому готелі та вечері в ресторані на двох до громадського транспорту та екскурсій. Після всіх підрахунків напрямки зібрали у рейтинг – від найбюджетнішого до найдорожчого.

ТОП-3 найдоступніших міста для короткої подорожі:

Лісабон (Португалія); Вільнюс (Литва); Краків (Польща).

А це навпаки ТОП-3 найдорожчих:

Амстердам (Нідерланди); Венеція (Італія); Париж (Франція).

Лісабон пропонує яскравий вікенд за розумні гроші

За підрахунками експертів, за 2 дні у столиці Португалії на все про все вам знадобиться близько 250 євро. Наголошуємо, що тут прорахований середній варіант відпочинку: без хостелів та фаст-фуду. До уваги брали ціну в непоганому тризірковому готелі та харчування в популярних ресторанах. Саме завдяки цій сумі Лісабон очолив рейтинг доступних міст для подорожі вихідного дня.

Що побачити у Лісабоні за вікенд

Прогулянка старим містом

Візитівка Лісабона – його мозаїки. Вони тут всюди: під ногами, на стінах вузьких вуличок, на сходах та дверях. Геометричні візерунки, релігійні мотиви і цитати португальською – все це в мозаїках старого міста. Спускайтеся вуличками Лісабона до набережної і розглядайте маленькі плиточки. А щоб потім не важко було підійматися вгору пішки, прокатайтеся на традиційному для столиці Португалії транспорті – трамваї.

Унікальні вулички Лісабона / Фото Lisboa Secreta

Замок Святого Георгія

Продовжіть прогулянку містом на одній із головних культурних пам'яток Лісабона. Цей історичний замок розташований на мальовничому пагорбі і є невід'ємною частиною історії міста. З оглядового майданчика фортеці відкривається приголомшливий вид на Лісабон – все місто на долоні.

Вежа Белен

Це культова споруда на річці Тежу. 35-метрова Вежа Белен побудована на честь відкриття Васко да Гама морського шляху в Індію. Її майже повністю зруйнували у часи наполеонівських війн, але реконструювали у 1845 році. Вежа Белен внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Вежа над річкою Тежу / Фото Pixabay

Океанаріум Лісабона

Він був створений у 1998 році і на той момент став найбільшим у Європі (зараз вже поступається океанаріуму в Валенсії). Тут можна побачити різноманітних океанічних ссавців та риб. Акули, скати, морські коники та навіть пінгвіни – загалом сотні видів морських жителів. Вхід коштує 22 євро.

Палац Келуш

Тут можна відчути себе португальським монархом. Інтер'єр Палацу Келуш заповнений творами мистецтва – картинами та скульптурами. Якщо втомитесь розглядати розкішні апартаменти і зали, вирушайте на прогулянку в прилеглому парку.

Палац Келуш / Фото Visit Portugal

Лісабон – це яскрава мозаїка. Мікс із автентичної культури, колоніального минулого та сучасності. Його наповнює океанський бриз, а кольорові вулички надають особливого шарму. Приємно, що в такому неймовірному місті можна відпочити відносно бюджетно.