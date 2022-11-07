Для них створили спеціальну онлайн-платформу Mapuj Pomoc. Розповідаємо, що це за платформа та як нею користуватися.

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Mapuj Pomoc – це картографічний онлайн-простір для всіх, хто шукає допомогу в Польщі або хоче запропонувати її. Ініціатива об'єднує всі види організованої допомоги. Портал створює загальнонаціональну базу установ, які активно допомагають біженцям з України, й передбачає дві можливості користування: пошук допомоги та надання підтримки.

Основна мета новоствореної платформи – підвищити обізнаність біженців з України про те, де знайти певний вид підтримки у будь-якому регіоні Польщі. Мовиться про психологічну, юридичну, медичну та іншу допомогу.

Сервіс створений спеціально для українців, які часто не можуть самостійно впоратися з викликами, що постають перед ними в чужій країні. За словами канцелярії прем'єр-міністра Польщі, наразі в проєкті зареєстровано понад 100 пунктів допомоги з усієї Польщі.

Сервіс Mapuj Pomoc доступний двома мовами – польською та українською мовами.

Як знайти допомогу через Mapuj Pomoc

Для біженців, які потребують допомоги, на сайті призначена вкладка Мапа.

Обираючи функцію "Знайди допомогу", користувачі отримують доступ до картографічного інформаційного простору, де легко зможуть знайти в будь-якому регіоні країни місцеві центри, які надають матеріальну, інституційну та соціальну допомогу.



У Польщі створили онлайн-сервіс Mapuj Pomoc для допомоги біженцям з України / Скриншот із сайту Mapuj Pomoc

Для того, щоб здійснити пошук необхідної підтримки, потрібно уточнити свій запит, задавши певну ключову фразу або вказавши:

тип необхідної матеріальної або речової допомоги (фінансова, лікарські засоби, дитячі іграшки, одяг чи взуття тощо);

тип необхідних послуг (юридичні, мовний асистент, перекладач, психолог тощо);

місце знаходження (воєводство, регіон, місто);

формат бажаної допомоги (онлайн-сервіс, гаряча лінія, стаціонарні центри тощо).

Відфільтрувавши інформацію, відповідно до свого запиту, ви побачите центр, який надає потрібну допомогу у вашому населеному пункті або неподалік.

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Також можна здійснити пошук відповідних центрів за допомогою запропонованої інтерактивної карти, на якій ви зможете відразу побачити розташування пунктів допомоги та оцінити близькість щодо вашого розташування.

Зауважимо, долучитися до волонтерського проєкту Mapuj Pomoc та запропонувати допомогу українцям можуть усі охочі. Для того, щоб стати учасником та надавати підтримку, організації мають створити власний обліковий запис, додавши профіль своєї організації через функцію "Надай підтримку".