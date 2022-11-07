До якого часу можна подавати заявки на отримання 300 злотих

Українські сім'ї, які опинилися в Польщі після 24 лютого, можуть в рамках програми "Dobry Start" отримати допомогу на суму 300 злотих. На ці гроші можна придбати, наприклад, підручники, зошити чи обладнання, необхідне для школи та навчання. Цього року заявки приймають з 1 липня до 30 листопада 2022 року.

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Якщо заявку подати у вересні, жовтні чи листопаді, то гроші надійдуть на рахунок батьків протягом наступних двох місяців. ZUS виплачує допомогу лише на банківський рахунок, вказаний у заяві.

Хто може розраховувати на участь у програмі "Dobry Start"

Отримати пільгу можна на кожну дитину віком від 7 до 20 років, а для осіб з інвалідністю – на дитину віком до 24 років, які навчаються у польській школі.

Особи, які можуть оформити заяву на отримання 300 злотих:

батьки дитини;

фактичний опікун дитини;

законний опікун – особа, якій судом доручено піклування про дитину;

прийомна сім'я;

директор опіко-виховного закладу або директор обласного опіко-терапевтичного закладу;

повнолітній учень, який не перебуває на утриманні батьків.

Які дані потрібно надати при оформленні заявки