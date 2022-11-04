Наразі ведуться перемовини щодо розширення мережі закордонних підрозділів українського міграційного відомства не лише у Польщі, а й у низці інших країн. Мовиться про Чехію, Німеччину та Туреччину.

Перебуваючи з Наталією Науменко в Чехії, ми домовилися про це з чеською владою. Так само нас чекає Німеччина, Туреччина. Справа за малим – маємо збільшувати кількість спеціалізованих бусів, які можуть працювати в такий спосіб. А надалі – плануємо винаймати офіси,

– зазначив Єнін.

Також він додав, що у планах на майбутнє – оренда офісних приміщень за кордоном для роботи стаціонарних пунктів ДП "Документ".

Для чого такі пункти та як вони працюють

За допомогою такої ініціативи українські громадяни мають можливість оновити документи та отримати нові замість втрачених під час евакуації.

Єнін зазначив, що кількість мобільних паспортних центрів може обслугувати до 300 – 350 осіб на добу. Черга формується як онлайн, так і наживо.