Для украинцев в Польше создали онлайн-сервис

Для них была создана специальная онлайн-платформа Mapuj Pomoc. Рассказываем, что это за платформа и как ею пользоваться.

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Mapuj Pomoc – это картографическое онлайн-пространство для всех, кто ищет помощь в Польше или хочет предложить ее. Инициатива объединяет все виды организованной помощи. Портал создает общенациональную базу учреждений, активно помогающих беженцам из Украины, и предусматривает две возможности пользования: поиск помощи и оказание поддержки.

Основная цель новой платформы – повысить осведомленность беженцев из Украины о том, где найти определенный вид поддержки в любом регионе Польши. Речь идет о психологической, юридической, медицинской и другой помощи.

Сервис создан специально для украинцев, которые часто не могут самостоятельно справиться с предстоящими вызовами в чужой стране. По словам канцелярии премьер-министра Польши, в настоящее время в проекте зарегистрировано более 100 пунктов помощи со всей Польши.

Сервис Mapuj Pomoc доступен на двух языках – на польском и украинском языках.

Как найти помощь через Mapuj Pomoc

Для нуждающихся беженцев на сайте предназначена вкладка Карта.

Выбирая функцию "Найди помощь", пользователи получают доступ к картографическому информационному пространству, где легко смогут найти в любом регионе страны местные центры, оказывающие материальную, институциональную и социальную помощь.

У Польщі створили онлайн-сервіс із пунктами допомоги для біженців з України

В Польше создали онлайн-сервис Mapuj Pomoc для помощи беженцам из Украины / Скриншот с сайта Mapuj Pomoc

Для того чтобы осуществить поиск необходимой поддержки, нужно уточнить свой запрос, задав определенную ключевую фразу или указав:

  • тип необходимой материальной или вещевой помощи (финансовая, лекарственные средства, детские игрушки, одежда или обувь и т.п.);
  • тип необходимых услуг (юридические, языковой ассистент, переводчик, психолог и т.п.);
  • место нахождения (воеводство, регион, город);
  • формат желаемой помощи (онлайн-сервис, горячая линия, стационарные центры и т.п.).

Отфильтровав информацию в соответствии со своим запросом, вы увидите центр, который оказывает нужную помощь в вашем населенном пункте или неподалеку.

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Также можно найти соответствующие центры с помощью предложенной интерактивной карты, на которой вы сможете сразу увидеть расположение пунктов помощи и оценить близость относительно вашего местоположения.