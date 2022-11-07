Для украинцев в Польше создали онлайн-сервис
Для них была создана специальная онлайн-платформа Mapuj Pomoc. Рассказываем, что это за платформа и как ею пользоваться.
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Mapuj Pomoc – это картографическое онлайн-пространство для всех, кто ищет помощь в Польше или хочет предложить ее. Инициатива объединяет все виды организованной помощи. Портал создает общенациональную базу учреждений, активно помогающих беженцам из Украины, и предусматривает две возможности пользования: поиск помощи и оказание поддержки.
Основная цель новой платформы – повысить осведомленность беженцев из Украины о том, где найти определенный вид поддержки в любом регионе Польши. Речь идет о психологической, юридической, медицинской и другой помощи.
Сервис создан специально для украинцев, которые часто не могут самостоятельно справиться с предстоящими вызовами в чужой стране. По словам канцелярии премьер-министра Польши, в настоящее время в проекте зарегистрировано более 100 пунктов помощи со всей Польши.
Сервис Mapuj Pomoc доступен на двух языках – на польском и украинском языках.
Как найти помощь через Mapuj Pomoc
Для нуждающихся беженцев на сайте предназначена вкладка Карта.
Выбирая функцию "Найди помощь", пользователи получают доступ к картографическому информационному пространству, где легко смогут найти в любом регионе страны местные центры, оказывающие материальную, институциональную и социальную помощь.
В Польше создали онлайн-сервис Mapuj Pomoc для помощи беженцам из Украины / Скриншот с сайта Mapuj Pomoc
Для того чтобы осуществить поиск необходимой поддержки, нужно уточнить свой запрос, задав определенную ключевую фразу или указав:
- тип необходимой материальной или вещевой помощи (финансовая, лекарственные средства, детские игрушки, одежда или обувь и т.п.);
- тип необходимых услуг (юридические, языковой ассистент, переводчик, психолог и т.п.);
- место нахождения (воеводство, регион, город);
- формат желаемой помощи (онлайн-сервис, горячая линия, стационарные центры и т.п.).
Отфильтровав информацию в соответствии со своим запросом, вы увидите центр, который оказывает нужную помощь в вашем населенном пункте или неподалеку.
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Также можно найти соответствующие центры с помощью предложенной интерактивной карты, на которой вы сможете сразу увидеть расположение пунктов помощи и оценить близость относительно вашего местоположения.