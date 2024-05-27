Впрочем, в мегапопулярных Испании, Франции и Италии еще остались менее переполненные туристами качественные курорты. Эта подборка для тех, кто хочет избежать толп на средиземноморских курортах.

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3 острова Средиземноморья, где нет толп где нет толп

Менорка, Испания

В дополнение к очень популярным Ибице и Майорке, Менорка входит в состав Балеарских островов. Несмотря на то, что Менорка менее известна, она предлагает спокойную альтернативу шумным толпам соседних островов.

Благодаря более спокойной атмосфере и отсутствию бурной ночной жизни, характерного для Ибицы и Майорки, Менорка является мирным местом для путешественников, которые ищут более расслабленного отпуска.



Менорка / Фото Mauritius images / Alvaro Leiva

На Менорке туристы могут насладиться красотой безлюдных пляжей и старинных городков, предлагая беззаботный и живописный отдых.

Корсика, Франция

В Средиземном море между Италией и Францией расположен большой остров, известный как Корсика. Хотя Корсика находится под юрисдикцией Франции, она больше похожа на Италию благодаря своим историческим связям с италоязычной Генуэзской республикой. Эти отношения продолжались почти 5 веков, пока Корсика не была официально аннексирована Францией в 1769 году.

Сегодня Корсику называют потрясающим островом с нетронутыми пляжами, пышной природой, богатейшей историей и яркой культурой. Поскольку остров настолько большой, он не кажется перенаселенным, как многие другие популярные места.



Корсика / Фото Unsplash

Искья, Италия

Этот маленький остров у побережья Неаполя называют одним из лучших недооцененных туристических направлений Европы. Несмотря на свою близость к популярному Амальфитанскому побережью, эта скрытая жемчужина не получает столько международного внимания.

Во время шумного летнего туристического сезона Иския остается излюбленным местом отдыха для многих итальянцев, особенно из Неаполя и близлежащих районов. При этом острову удается сохранять ощущение спокойствия и избегать привычной туристической толпы. Посетители не найдут здесь сувенирных магазинов с завышенными ценами или ресторанов-ловушек для туристов.



Иския / Фото Unsplash

Кроме того, Иския славится своими термальными ваннами с водой, которая якобы имеет целебную силу. На острове также есть невероятные пляжи, волшебные городки и интересные места для изучения, например, Арагонский замок.

Напомним, недавно туристический портал Which? проанализировал отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха поразили опрошенных путешественников.