На іспанському Тенерифе спалахнула масштабна лісова пожежа: евакуйовано декілька сіл
Джерело:Reuters
Іспанська влада вжила швидких заходів, евакуювавши чотири села, розташовані на Канарському острові Тенерифе. Цей запобіжний захід було введено через виникнення лісової пожежі в природному парку, що оточує вулкан Тейде.
На Тенерифе спалахнула лісова пожежа
Зокрема, були евакуйовані села Аррате, Чивісая, Медіа-Монтанья та Ахафона. Для боротьби зі стихією скерували близько 10 гелікоптерів, 150 пожежників і 50 військовослужбовців.
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Люта пожежа спалахнула у вівторок увечері в густому лісовому регіоні крутих ущелин у північно-східній частині Тенерифе. Складна місцевість створила значні труднощі для пожежників, які борються з вогнем.
Ця пожежа посилиться, ми попросили додаткові кошти. Це переважно впливає на ліс Корона (національний парк), там багато соснових дерев і лісів. Це крута місцевість, тому потрібна авіація,
− сказала президентка ради Тенерифе Роза Давіла.
Воду на охоплену вогнем територію парку скидали з гелікоптерів. Рано-вранці у середу вогонь поширився на близько 130 гектарів поблизу вулкана Тейде – найвищої вершини Іспанії.
На іспанському Тенерифе евакуювали чотири села через лісову пожежу / Фото Gerardo Ibelli
Влада Тенерифе віддала наказ про евакуацію чотирьох сіл і закриття в'їзду до лісу довкола вулкана. Водночас два аеропорти Тенерифе працюють у штатному режимі.
На Тенерифе спалахнула лісова пожежа / Фото EPA/UPG
У нещодавньому повідомленні екстрені служби попередили, що спекотна хвиля прокотилася Канарськими островами, висушивши численні регіони та посиливши небезпеку руйнівних лісових пожеж.
Лісові пожежі у Франції: коротко
Південно-західна Франція у вогні. Лісові пожежі в регіоні спричинили масову евакуацію туристів. З кемпінгів та гостьових будинків врятувалися вже понад 3 000 людей у Сент-Андре та Аржеле-сюр-Мер. Лісова пожежа, яка розгорілася на кордоні Франції та Іспанії, спричинила масову евакуацію.
Пожежники намагаються приборкати вогонь повністю, для цього залучили авіацію. Зараз пожежу локалізовано і вона поки не загрожує населенню. Полум'я дісталося до населених пунктів після того, як поширилося на 500 гектарів в Східних Піренеях – районі, який чи не найбільше постраждав від посухи.